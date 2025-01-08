شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات تعتمد 7 مركبات لمكافحة حشرة التربس فى البصل والان مع تفاصيل الخبر

محصول البصل واحد من الحاصلات الاستراتيجية التصديرية التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الأخيرة، لتحتل مكانة مرموقة في قائمة الحاصلات الزراعية، وأحد مصادر العملة الصعبة الهامة.



وأولت وزارة الزراعة ولجنة الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول البصل، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وتعد حشرة التربس واحدة من أبرز الآفات التي تهدد محصول البصل، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع مزارعيه، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مكافحة الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول البصل بحشرة التربس، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليها.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بحشرة التربس، ظهور اصفرار شديد وملحوظ على أوراق النباتات.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، أن البقع تتحول إلى اللون الفضي على أنصال أوراق النبات المصابة.



وأكدت اللجنة أن هذه التبقعات تتقارب وتلتحم مع تفاقم درجة وشدة الإصابة بحشرة التربس، لتتحول تدريجيًا إلى اللون الرمادى ثم البنى قبل أن تجف الأوراق تمامًا.

وأشارت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى أنه يسهل رصد ومشاهدة حوريات حشرة التربس الصفراء والبرتقالية والأفراد المجنحة الداكنة في قلب النبات المصاب، عند الوصول لهذه المرحلة من الإصابة.

وتطرقت اللجنة إلى موعد ظهور وانتشار حشرة التربس على البصل، والذي عادة ما يحدث بمجرد الوصول لمرحلة الإنبات، وهي المسألة التي تحتم على المزارع اهتمامًا أكبر بالمرور الدوري على الأرض، بما يسهل الرصد المبكر لهذه الآفة.

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد رصد 10 حوريات وحشرة كاملة، لكل بادرة من البادرات التي يتم فحصها عشوائيًا.

ونصحت اللجنة بتطبيق برنامج مكافحة حشرة التربس المعتمد في كتيبها الإرشادي لموسم 2025، على أن يتم التنفيذ بعد مرور الشهر الأول من الزراعة، مع جواز تكرار البرنامج بعد 15 يومًا من الرشة الأولى عند الحاجة.

اعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 7 مركبات كيميائية ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة حشرة التربس على البصل.