شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يصل أقرب مسافة من الأرض اليوم.. اعرف تأثيره على الكرة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

يصل القمر، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، إلى منطقة الحضيض فى مداره حول الأرض وهى المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالى 370,000 كم.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاق إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم، وعلى كل حال تزيد ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر فى الحضيض.

وفى يوم 14 يناير، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم حيث يكون القمر فى حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 13 إلى 16 يناير، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب.

وخلال شهر يناير 2025، يكون هواة الفلك على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويشاهد بعضها بالعين المجردة، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.