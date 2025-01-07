شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من الصفر.. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 07 يناير 2025 إلى السبت 11 يناير 2025.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى: الثلاثاء 7 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحرى: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- سانت كاترين تتراوح درجات الحرارة فيها بين درجة 3 درجات.

الأربعاء 8 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

- الوجه البحرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 9 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 10 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

السبت 11 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

- الوجه البحرى: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

ويسود، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.