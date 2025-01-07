شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد للمرة الثالثة: أبواب الجحيم ستفتح إذ لم يعد المحتجزون قبل تنصيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إنه إذا لم يتم إعادة المحتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبه فإن "أبواب الجحيم" ستفتح على مصراعيها.

يذكر أنها المرة الثالثة التى يتوعد فيها الرئيس الأمريكى بنفس التهديد.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.