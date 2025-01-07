مصر منارة التعايش والوحدة والمحبة.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مصر منارة التعايش والوحدة والمحبة.. رسائل حب وتسامح.. الرئيس السيسى يشارك الأقباط فرحة عيد الميلاد ويطمئن المصريين فى كلمته التاريخية.. السعادة تغمر الكاتدرائية.. آلاف المصريين يتوافدون على العباسية لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد..

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