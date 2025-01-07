شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين، قولهما إن واشنطن فرضت عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على 7 كيانات على صلة بقوات الدعم السريع.

وأضاف المصدران، أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ميليشيا الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية خلال الحرب في السودان.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميلشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وخلّفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة.

وتسبّبت المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وفقا للأمم المتحدة.