شكرا لقرائتكم خبر عن قمر رجب فى طور التربيع الأول اليوم وفرصة مثالية لرؤية تفاصيل سطحه والان مع تفاصيل الخبر

يصل القمر لشهر رجب طور التربيع الأول اليوم الثلاثاء 07 يناير 2025 بسماء مصر والوطن العربى وهى فرصة للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.



القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلى من الأفق الشرقى وبعد ذلك سيصل أعلى نقطة فى السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب النهارى والجانب الليلى نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

إضافة لذلك يرصد على سطح القمر فى هذا التوقيت ما يشبه حرف (X) أحد من أشهر التضاريس البصرية التى يمكن رؤيتها من خلال التلسكوب حيث تشرق الشمس فوق فوهة (ويرنر) فى نصف القمر الجنوبى وتغمر أشعة الشمس المناطق العالية فى المنطقة وتصنع شكلًا متقاطعًا مضيء.

إن هذا الشكل مثال يوضح كيف أن الضوء والطبوغرافية يمكنها أن يتحدا سويًا على سطح كوكب أو قمر لينتج شكل يبدو مألوفا لعين الإنسان، ويتكرر ظهور هذا الشكل فى كل دورة قمرية ولكن فقط لفترة قصيرة عند مرحلة التربيع الاول.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.