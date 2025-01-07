شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مقترحا دمج كندا مع أمريكا بعد إعلان استقالة ترودو: سنكون أمة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

طرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فكرة دمج الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية إذا كانت الدولتان دولة واحدة.

ونشر ترامب على موقعه تروث سوشيال: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار .. معًا، ستكون أمة عظيمة!!!"

أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل قبل الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام، حزبه الليبرالي لا يحظى بتأييد كبير في استطلاعات الرأي مع تصاعد التوترات مع ترامب بشأن قضية التعريفات الجمركية، وقال في اعلانه: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا في الانتخابات المقبلة، وأصبح من الواضح لي أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل في تلك الانتخابات".

وبعد إعلان ترودو يوم الاثنين، روج ترامب لفكرة مفادها أن العديد من الكنديين سيحبون فكرة أن تكون الـ 51 في الولايات المتحدة، وقال إن الاندماج سيكون مفيدًا للولايات المتحدة، لأنها "لن تعاني بعد الآن" من "العجز التجاري الهائل" والإعانات التي تقدمها لكندا، وقال ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم هذا، واستقال".

شغل ترودو منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات وقاد الحزب الليبرالي لمدة 11 عامًا، وواجه أزمات متزايدة، بما في ذلك استقالة وزير كبير ومواجهة مع خطة ترامب للتعريفات الجمركية بنسبة 25 %، من بين قضايا أخرى.