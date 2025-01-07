شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمى للجودة والتميز فى التعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون فى قطاع التعليم قبل الجامعى، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لـ وزراء التربية والتعليم العرب، المُنعقد فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 5 - 7 يناير 2025م.

جاء اللقاء بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها بالتوازى مع تطبيق آليات وحلول فعالة، وفقا للإمكانيات المتاحة، لمواجهة الكثافات الطلابية والعجز فى المعلمين وتعزيز سبل جذب الطلاب للمدارس ودعم المعلمين.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، إيمانا منها بأن النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تسخير كافة الإمكانات لتطوير منظومة التعليم وتطوير قدرات الطلاب.

‏‎ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على طبيعة عمل المركز وجهوده الموجهة للدول العربية، معربا عن حرص المركز على مواصلة تعزيز سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ودعم جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون فى مجالات تدريب وتطوير قدرات المعلمين وتطبيق النموذج العربى للجودة والتميز فى التعليم وتبادل الخبرات وتعزيز جودة مؤسسات الطفولة المبكرة ودعم التعلم مدى الحياة والانخراط مع الفريق الدولى المعنى بالمعلمين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات توأمة معنية بتعزيز تنفيذ جوانب التعاون المختلفة.

وفى ختام اللقاء حرص الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على تقديم بعض إصدارات المركز المختلفة من أطر مرجعية ودراسات بحثية إقليمية الوزير محمد عبد اللطيف، حيث ثمن الوزير دور المركز إقليميا، مؤكدا حرصه على الاستفادة من كافة جهود المركز عبر سبل التعاون المختلفة.