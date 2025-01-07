شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تحقق نجاحًا جديدا في تحصيل إيرادات الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية نجاحًا جديدا في تحصيل إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة الوقف واستثماره بما يتماشى مع شروط الواقفين.

أكد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة في خلال الفترة من 1 من يوليو 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م قد بلغت 1,566,144,378 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة قدرها 27% عن المستهدف، وبزيادة 30.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أضاف أن إجمالي إيرادات الوقف خلال الفترة من 1 من ديسمبر 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م قد بلغ 301,290,350 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة بنسبة 34% عن المستهدف، وبزيادة 36.87% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة حديثه بتأكيد التقدم الملحوظ في استثمار الوقف الخيري في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، ومتابعة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن رعاية أصول الوقف وحسن إدارتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط المقررة.