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هيئة الأوقاف تحقق نجاحًا جديدا في تحصيل إيرادات الوقف الخيرى

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القاهرة - سامية سيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية نجاحًا جديدا في تحصيل إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة الوقف واستثماره بما يتماشى مع شروط الواقفين.

أكد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة في خلال الفترة من 1 من يوليو 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م قد بلغت 1,566,144,378 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة قدرها 27% عن المستهدف، وبزيادة 30.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أضاف أن إجمالي إيرادات الوقف خلال الفترة من 1 من ديسمبر 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م قد بلغ 301,290,350 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة بنسبة 34% عن المستهدف، وبزيادة 36.87% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة حديثه بتأكيد التقدم الملحوظ في استثمار الوقف الخيري في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، ومتابعة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن رعاية أصول الوقف وحسن إدارتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط المقررة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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