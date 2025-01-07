شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى يستعرض خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى بمؤتمر وزراء التعليم والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فى مؤتمر وزراء التعليم العرب الذي انعقد في دولة قطر، حيث قدم عرض عن الخطة الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي 2025-2036 وقد تم إعداد هذه الخطة الطموحة من خلال تعاون مثمر بين نخبة من الوزراء والخبراء في مجال التعليم على مستوى العالم العربى، بمشاركة فريق عمل متميز، برئاسة رضا حجازى وتحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وأوضح وزير التربية والتعليم السابق تسعى الخطة إلى الارتقاء بـ جودة التعليم في العالم العربي، وجعله مواكبًا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وقد تضمنت الخطة دراسة متعمقة للواقع والتحديات الراهنة، بالإضافة إلى وضع رؤى استشرافية شاملة تغطي مختلف مجالات التعليم، بما في ذلك الطفولة المبكرة، التعليم الأساسي، التعليم الفني والمهني، التعليم الجامعي والبحث العلمي، تعليم الكبار، والتعليم أثناء الطوارئ والأزمات.