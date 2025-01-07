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زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم، اليوم، الثلاثاء، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم.

وقدم محافظ الجيزة، خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال محافظ الجيزة، في كلمته إن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد المحافظ، وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

ومن جانب، أعرب الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بوفد محافظة الجيزة، الذى يؤكد توطيد أواصر المحبة بين المجتمع، مهنئًا الشعب المصري بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء فى ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وطارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وعمرو القطامي، ومحي حافظ، وأمل سلامة، وصبورة السيد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء أشرف فودة مدير الإدارة العامة لقطاع أكتوبر، واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، والدكتور مسعد مدير مديرية الأوقاف.



محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد