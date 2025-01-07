شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كرتونة البيض البلدى بـ120 جنيها فى معرض محافظة الجيزة للسلع بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، كرتونة البيض البلدي بسعر 120 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وطرح المعرض، اليوم، الثلاثاء، كيلو الطماطم بـ5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ10 جنيهات، وكيلو البصل الأحمر بـ15 جنيهًا، وكيلو البصل الأبيض بـ25 جنيهًا، وكيلو الجزر بـ5 جنيهات، وكيلو الفاصوليا بـ10 جنيهات، وكيلو البسلة بـ25 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي بـ7.5 جنيه.

ويوفر المعرض، كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا، كيلو اللحمة المفرومة البلدي بـ220 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، وطبق البرجر البلدي زنة 500 جرام بـ100 جنيهًا، وطبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ100 جنيه.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.