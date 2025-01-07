شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كيلو اللحوم البلدى بـ280 جنيهًا فى معرض الجيزة للسلع بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم بمنطقة المنيب في حي جنوب الجيزة، طرح الدواجن واللحوم البلدية والمستوردة بأسعار مخفضة.

ويطرح المعرض، كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا، كيلو اللحمة المفرومة البلدي بـ220 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، وطبق البرجر البلدي زنة 500 جرام بـ100 جنيهًا، وطبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ100 جنيه.

ويوفر المعرض، كيلو الدجاج "الطازج" بـ90 جنيهًا، كيلو البانية بـ210 جنيهات، كيلو أوراك الدجاج بـ95 جنيهًا، كيلو الكبدة والقوانص بـ95 جنيهًا، كيلو أجنحة الدجاج بـ100 جنيه.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، أسواق اليوم الواحد، في أحياء إمبابة والعمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من المُنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

ويستقبل سوق اليوم الواحد في شارع الصوامع بحى إمبابة، أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، فيما ينظم سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، يوم الإثنين من كل أسبوع، لخدمة أهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.



