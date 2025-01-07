شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. الغش يعرضك لإلغاء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

حذرت المديريات التعليمية والإدارات طلاب الشهادة الإعدادية من محاولات الغش الإلكترونى أو تصوير الأسئلة أو الأجوبة ونشرها على صفحات الغش والجروبات، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى مخالفات والغش يعرض الطالب لالغاء الامتحان.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ كافة الاجراءات لمنع دخول أي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

جدير بالذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية " بدل المراقبة" من 25 جنيها ل 130 جنيها لليوم الواحد.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.