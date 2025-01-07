شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة هامة لمرضى حساسبة الأنف بالتزامن مع انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن علاج حساسية الأنف يهدف لتخفيف الأعراض عن طريق:-

- الأدوية زي مضادات الحساسية ومزيلات الاحتقان. ​

-استخدام محلول ملحي لغسل الأنف بشكل دوري للمساعدة في إزالة مسببات الحساسية والمخاط الزائد وتخفيف الاحتقان.​

-تجنب المثيرات عن طريق ارتداء الكمامات والبقاء في المنزل قدر المستطاع في الأوقات اللي بيكون فيها مستوى حبوب اللقاح مرتفع والابتعاد عن الحيوانات الأليفة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء وفي حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية ويمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​