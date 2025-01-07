شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات إضافية فى إجازة نصف العام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد، خلال أيام، عدد من القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024، وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم، وذلك لمواجهة كثافة الإقبال على السفر بالقطارات خلال هذه الفترة، حيث شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة.

وسيتم تشغيل قطار تاجو رقم 2040 القاهرة الأقصر، وبالعكس من 22 يناير لـ 20 فبراير يقوم 20.15 يصل الأقصر الساعة 5.10.

من 23 يناير لـ21 فبراير تشغيل قطار تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة، ويقوم 8.30 يصل القاهرة 17.25.

من 22 يناير لـ 20 فبراير تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة لأسوان يقوم 22.40 يصل أسوان 11.50.

من يوم 23 يناير لـ21 فبراير تشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة يقوم 18.00 ويصل القاهرة 6.50

من 23 يناير لـ21 فبراير تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان يقوم من 00.35 يصل أسوان 12.30

من يوم 23 يناير حتى 22 فبراير تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة يقوم 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.25

