شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: معدل انتشار فيروس HMPV لا يتعدى 4% من الفيروسات التنفسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن الوزارة تمتلك منظومة ترصد عالية الكفاءة خاصة للفيروسات التنفسية وغيرها من الأمراض المعدية.

وتابع نائب وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع : لدينا 36 موقع للترصد على مستوى الجمهورية تتقصى كافة الفيروسات التنفسية وغيرها من الأمراض مشيرا إلي أن هذة المواقع الترصدية تمثل جميع أنحاء الجمهورية .

وأوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان : كل عام نترصد نشاط واصابات الفيروسات ونتعرف على معدلات اصاباتها من خلال ترددات المرضى على مواقع الترصد بالجمهورية مضيفا أن معدل انتشار فيروس HMPV يصل من 2 إلي 4 % من الفيروسات التنفسية.

وقال : فى ظل جائحة كورونا كانت نسب الإصابات عالية جدا وتتصدر المشهد والآن انتهت الجائحة ولا مجال للخوف واصبحت الكورونا اصابة عادية وحاليا أكثر اصابات الفيروسات التنفسية هو فيروس الأنفلونزا.

وتابع الدكتور عمرو قنديل : الخلاصة مفيش فيروسات تنفسية جديدة مطلقا ومصر وقعت على اتفاقية اللوائح الصحية الدولية والتى تلزمها بالإبلاغ عن ظهور أى فيروسات أو أمراض جديدة أو موجودة بالفعل ومكتشفة، وبموجب هذة الإتفاقية تبلغ مصر بأى ظهور لأمراض أو فيروسات في أيا من دول العالم الموقعة على الإتفاقية .

