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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل للوقاية من الأمراض التنفسية خلال الأعياد.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 07 يناير 2025 11:01 ص
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف يتضمن سلسلة من الخطوات الهامة لضمان السلامة والأمان حال ظهور أعراض لـ أمراض تنفسية خلال الأعياد والمناسبات.
وبحسب الإنفوجراف تضمنت هذة الخطوات :
- ابتعد عن الآخرين
- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن
- راقب أي أعراض قد تظهر عليك
- ارتدي الكمامة لحماية الآخرين
- اغسل يديك باستمرار
- استشر الطبيب أولا قبل أخذ أي دواء
اذا ظهرت عليك اعراض عدوى تنفسية
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