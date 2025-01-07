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وزارة الصحة توجه رسائل للوقاية من الأمراض التنفسية خلال الأعياد.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 07 يناير 2025 11:01 ص

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف يتضمن سلسلة من الخطوات الهامة لضمان السلامة والأمان حال ظهور أعراض لـ أمراض تنفسية خلال الأعياد والمناسبات.

وبحسب الإنفوجراف تضمنت هذة الخطوات :


- ابتعد عن الآخرين

- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن

- راقب أي أعراض قد تظهر عليك

- ارتدي الكمامة لحماية الآخرين

- اغسل يديك باستمرار

- استشر الطبيب أولا قبل أخذ أي دواء


اذا ظهرت عليك اعراض عدوى تنفسية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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