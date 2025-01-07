شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل للوقاية من الأمراض التنفسية خلال الأعياد.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الثلاثاء، 07 يناير 2025 11:01 ص

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف يتضمن سلسلة من الخطوات الهامة لضمان السلامة والأمان حال ظهور أعراض لـ أمراض تنفسية خلال الأعياد والمناسبات. وبحسب الإنفوجراف تضمنت هذة الخطوات :

- ابتعد عن الآخرين - حافظ على التهوية الجيدة للأماكن - راقب أي أعراض قد تظهر عليك - ارتدي الكمامة لحماية الآخرين - اغسل يديك باستمرار - استشر الطبيب أولا قبل أخذ أي دواء

اذا ظهرت عليك اعراض عدوى تنفسية

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