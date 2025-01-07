شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى عدد ضحايا زلزال الصين .. 95 قتيلا و130 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة (شينخوا) الصينية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزل لـ95 قتيلا و130 مصابا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة دينغري بمدينة شيغاتسه في منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم بجنوب غربي الصين، وانهيار عدد كبير من المباني، في حين شعر به السكان في نيبال المجاورة.

وذكرت شينخوا أن "العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال انهارت"، بدورها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.

وأشارت القناة التلفزيونية الصينية "سي سي تي في" إلى أن "الهزات الأرضية في منطقة دينغري والمناطق المحيطة بها كانت شديدة للغاية، وقد انهارت العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال".

وفي نيبال، شعر سكان العاصمة كاتماندو بهزات قوية ناجمة عن الزلزال.