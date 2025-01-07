شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تحذيرات من عودة ظاهرة جوية خطيرة على الطرق وجو شديد البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-1-2025 ، وذلك تزامنا مع عودة تأثر البلاد بالشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق والتى تعتبر من أخطر الظواهر الجوية التى تؤثر على الحركة على الطرق.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس المتوقعة كما يلى:

طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة تظهر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.