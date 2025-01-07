شكرا لقرائتكم خبر عن HMPV.. نائب وزير الصحة: فيروس الميتانيوم البشرى مكتشف منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن فيروس HMPV ليس جديدا، ومكتشف منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلي أنه ضمن الفيروسات التنفسية التى تظهر إصاباتها فى الشتاء وتصيب الجهاز التنفسى العلوى والسفلى .

وقال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن فيروس الميتانيومو HMPV ضمن عشرات الفيروسات التنفسية التى تظهر فى فصل الشتاء مثل الفيروس المخلوى والأنفلونزا والأدينو فيروس، مؤكدا أن العلاج سهل ومتوفر ولا داعى لأى قلق .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان تمتلك منظومة ترصد عالية الكفاءة خاصة للفيروسات التنفسية وتابع : لدينا 36 موقعا للترصد على مستوى الجمهورية تتقصى كافة الأعراض التنفسية، مشيرا إلي أن هذة المواقع الترصدية تمثل جميع أنحاء الجمهورية .

وأوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان: كل عام نترصد نشاط واصابات الفيروسات ونتعرف على معدلات اصاباتها من خلال ترددات المرضى على مواقع الترصد بالجمهورية، مضيفا أن معدل انتشار فيروس HMPV يصل من 2 إلي 4 % من الفيروسات التنفسية.