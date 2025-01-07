شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 3 مدارس لمصرية يابانية وفتح باب التقدم للالتحاق للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم لثلاث مدارس بعد تحويلهم من مدارس مصر المتكاملة للغات EILS، إلى مدارس مصرية يابانية، وهم الزهراء والزيتون ودميرة طلخا بالمنصورة، حيث يتاح التقدم لهم على رابط المدارس المصرية اليابانية مثل باقى المدارس المصرية اليابانية ومن ثم أصبح عدد المدارس المصرية اليابانية 58 مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تحويل المدارس الثلاثة إلى مصرية يابانية يأتى فى إطار تلبية الطلب على المدارس المصرية اليابانية بعد نجاح التجربة والتوسع فيها، مضيفة أن الطلاب الذين يدرسون بهذه المدارس الثلاثة بعد تحويلها إلى مصرية يابانية لهم الحق فى استكمال الدراسة وفق بيئة النظام المصرى اليابانى بنفس مصاريفهم فى المدارس اللغات قبل تحويلها إلى مصرية يابانية، مضيفة أن الصفوف الدراسية فى هذه المدارس فى بدايتها رياض الأطفال والأول والثانى والثالث الابتدائى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 30 يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.