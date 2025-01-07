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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "زى أى مرض" بوزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى الإيدز.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 07 يناير 2025 11:46 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال حملة" زى أى مرض" التى أطلقتها للتوعية بمرض نقص المناعة البشرى الإيدز عن طرق انتقال العدوى بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة والسكان :تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل الجسم مثل: السائل المنوى، والسوائل المهبلية والدم ولبن الأم كما يكون عن طريق:
1- الاتصال الجنسى بشخص مصاب بدون استخدام واقى.
2- الحقن باستخدام سرنجات تم استخدامها بواسطة شخص مصاب.
3- الانتقال من الأم للجنين خلال الحمل، الولادة أو الرضاعة.
نقص المناعة البشرية
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