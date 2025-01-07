شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "زى أى مرض" بوزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى الإيدز.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال حملة" زى أى مرض" التى أطلقتها للتوعية بمرض نقص المناعة البشرى الإيدز عن طرق انتقال العدوى بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة والسكان :تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل الجسم مثل: السائل المنوى، والسوائل المهبلية والدم ولبن الأم كما يكون عن طريق:



1- الاتصال الجنسى بشخص مصاب بدون استخدام واقى.

2- الحقن باستخدام سرنجات تم استخدامها بواسطة شخص مصاب.

3- الانتقال من الأم للجنين خلال الحمل، الولادة أو الرضاعة.