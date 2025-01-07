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حملة "زى أى مرض" بوزارة الصحة تكشف طرق انتقال عدوى الإيدز.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 07 يناير 2025 11:46 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان من خلال حملة" زى أى مرض" التى أطلقتها للتوعية بمرض نقص المناعة البشرى الإيدز عن طرق انتقال العدوى بالفيروس.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان :تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق سوائل الجسم مثل: السائل المنوى، والسوائل المهبلية والدم ولبن الأم كما يكون عن طريق:


1- الاتصال الجنسى بشخص مصاب بدون استخدام واقى.
2- الحقن باستخدام سرنجات تم استخدامها بواسطة شخص مصاب.
3- الانتقال من الأم للجنين خلال الحمل، الولادة أو الرضاعة.


نقص المناعة البشرية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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