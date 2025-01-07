شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لتر زيت الخليط بـ57.5 جنيه فى معرض محافظة الجيزة للسلع بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، طرح عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بسعر 57.5 جنيه، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة فى القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، أسواق اليوم الواحد، في أحياء إمبابة والعمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من المُنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.



