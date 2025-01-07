شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاعتماد الدولى لمعملى الخلايا الوراثية والمناعة بالمعهد القومى للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول المعهد القومي للأورام علي تجديد الإعتماد الدولي لكل من معمل الخلايا الوراثية ( Cytogenetics)، و معمل المناعة (Immunology) بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفائهم كافة الشروط والمعايير المطابقة للمواصفة الدولية ‏ISO 15189:2022 الخاصة بالمعامل الطبية، بما يؤكد ريادة المعهد ومستشفياته في مجال الأورام مصريا وإقليميًا، وبما يتسق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حصول المعهد القومي للأورام على تجديد الإعتماد الدولي لمعملي الخلايا الوراثية، والمناعة، تم من قبل المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC)، و المنظمة الدولية لإعتماد المعامل (ILAC)، وهو ما يؤكد تطبيق المعهد القومي للأورام أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين عليه باستخدام أحدث الاجهزه و التقنيات المعمليه، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لرفع مستوى الأداء.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن حصول مختلف كليات الجامعة، ومعاهدها وإداراتها، على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة، مشيرًا إلى حرص الجامعة علي دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن تجديد الإعتماد الدولي لمعمل الخلايا الوراثية، ومعمل المناعة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمعهد للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، وذلك فى إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمى يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقى بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة فى مصر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

جدير بالذكر، أن تجديد الاعتماد الدولى لمعملي الخلايا الوراثية و المناعة لمدة ثلاث سنوات جاء تتويجًا للجهود المستمرة المبذولة من قبل فريق العمل المتميز بالمعهد القومي للأورام تحت رعاية د. محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد، ود. داليا قدرى مدير مستشفيات المعهد، و د. داليا نجم الدين مدير وحدة ضمان الجودة، ود. ناهد عبد الوهاب رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وقيادة د. منى شفيق العشرى مدير معمل الخلايا الوراثية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة للمعامل الطبية بالمعهد ، ود. ايناس رضوان مدير معمل المناعة، ود. غادة السيد مدير الجودة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

كما تجدر الإشارة إلى أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد أو تجديد الاعتماد القومي للجودة، وتحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة .لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.