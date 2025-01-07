شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: نشكر ربنا على استقرار الطقس فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن أية "على الأرض السلام" تعنى أنه يجب على من يعيشون على الأرض أن يصنعوا سلام ومعنى "وبالناس المسرة" أن تكون مصدر فرح لكل من حولك فى العمل والمنزل.

وذكر قداسة البابا خلال لقاؤه مع الأباء الأساقفة والقمامصة بـ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنه تذكر خلال عظته أمس، أن صاحب المذود كان الناس لا يعرفون إسمه لكنه اختلف عن كل أطفال بيت لحم وأصبح المزود صاحب شهرة فى العالم لا يضاهيها أى شهرة، ووجه نصائح إلى الحضور مجد الله ثم اصنع سلام وأسعد الأخرين مقدما التهانى لهم بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادى الجديد.

وأضاف قداسته أنه يتابع احتفالات عيد الميلاد المجيد فى كنائس أوروبا وصعوبة الاحتفال بسبب حالة الطقس، مما أضطر بعض الكنائس لتأجيل الاحتفال، مضيفا نشكر ربنا على بلادنا واستقرارها وحالة الطقس المعتدل بها.