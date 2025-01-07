شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار وسيول تضرب مكة المكرمة والمياه تجرف السيارات فى الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة مكة المكرمة، أمطار غزيرة تسببت في تضرر بعد السيارات التي جرفتها المياه، وسط توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وقال هيئة الأرصاد السعودية، إنه "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر العديد من السيارات وهي تجرفها المياه الغزيرة التي ملئت شوارع عدة في مدينة مكة المكرمة.

كما نشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، فيديو لـ"شاهقة مائية" فى سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة المكرمة، ووصفها بالأقوى، حيث لامست الشاطئ، لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج.

وأضاف "القحطاني"؛ أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصّة.

وفي وقت سابق، كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن طبيعة الشاهقة المائية في سواحل رابغ.

وأوضح "المسند"؛ أن الشاهقة المائية هي عمود دوّار من الهواء والماء يتشكّل فوق المسطحات المائية، وهي تشبه الإعصار "Tornado"، لكنها تحدث فوق البحار والمحيطات.

وأشار إلى أن سرعة الرياح في الشاهقة المائية قد تصل إلى نحو 100 إلى 200 كم في الساعة، وفي بعض الحالات الشديدة أكثر.