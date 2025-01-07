شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات 700 يورو شهريا.. وظائف وزارة العمل فى البوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، جهودها فى توفير فرص عمل بالخارج، للمصريين الراغبين فى العمل خارج مصر، حيث أعلنت الوزارة العمل، عن توفير فرص عمل بدولة البوسنة والهرسك ،في التخصصات التالية :

- 10 حداد مسلح.

- 10 نجار مسلح.

- 5 مثبت وجهات/ صنايعي بناء .

وأشارت الوزارة إلى حصول المقبولين فى تلك الوظائف على عدة مميزات، من بينها:

- الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً.

- حوافز حسب أداء للعامل.

- توفير سكن للعمال خاص بالشركة.

- وجبات اثناء فترات العمل.

- توفير زي العمل والتدريب في مجال السلامة المهنية. تأمين صحي واجتماعي.

- معاش للعمال.

- ومدة العقد سنة ويجدد.

- بيئة عمل مع موظفين ذو خبرات وكفاءات مهنيه.



أما عن طرق التقديم على فرص العمل، فهى مجانية، وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر –القاهرة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 6 يناير ولمدة أسبوع .

- الأوراق المطلوبة للتقديم، هي :

- صورة من جواز سفر ساري.

- توافر شهادة قياس مهارة أو شهادة خبرة.

- شهادة مؤهل دراسي أو محو أمية.

- خبرة 3 سنوات على الأقل.

- السن من ٣٠ - ٤٥ سنة.

- يفضل معرفة اللغة الانجليزية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة ،و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية بالوزارة ،مع التأكد من مستويات المهارة قبل إنهاء إجراءات السفر ، وإجراء إختبارات لتحديد المستويات المهارية تحت إشراف الإدارة المعنية بالتعاون مع الشركات الطالبة للعمالة .



