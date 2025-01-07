شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل السبت والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق السبت المقبل 11 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية فيما تنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير، وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، ويبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التى تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات خلال الأيام الماضية.

ونبهت المدارس على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية والالتزام بضوابط أداء الامتحان إضافة إلى متابعة جدول الامتحان للتعرف على ترتيب المواد الدراسية الأساسية وموعد تقييم كل مادة.

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسي ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعاً للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.



