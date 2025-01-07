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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين لـ53 قتيلا و 62 مصابا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالثلاثاء، 07 يناير 2025 09:07 ص
قالت وكالة (شينخوا) الصينية، إنه تم تأكيد مصرع 53 شخصا وإصابة 62 آخرين حتى ظهر الثلاثاء (بالتوقيت الصيني)، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة دينغري بمدينة شيغاتسه في منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وذكرت شينخوا أن "العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال انهارت"، ووفقا للهيئة الصينية لرصد الزلازل فقد قدّرت قوة الزلزال بـ 6.8 درجات.
بدورها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.
وأشارت القناة التلفزيونية الصينية "سي سي تي في" إلى أن "الهزات الأرضية في منطقة دينغري والمناطق المحيطة بها كانت شديدة للغاية، وقد انهارت العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال".
وفي نيبال، شعر سكان العاصمة كاتماندو بهزات قوية ناجمة عن الزلزال.
ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 93 كيلومترا من مدينة لوبوش النيبالية القريبة من الحدود مع الصين.
زلزال الصين
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