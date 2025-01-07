ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين لـ53 قتيلا و 62 مصابا.. فيديو وصور

قالت وكالة (شينخوا) الصينية، إنه تم تأكيد مصرع 53 شخصا وإصابة 62 آخرين حتى ظهر الثلاثاء (بالتوقيت الصيني)، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة دينغري بمدينة شيغاتسه في منطقة شيتسانغ الذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.

وانهيار عدد كبير من المباني، في حين شعر به السكان في نيبال المجاورة.

وذكرت شينخوا أن "العديد من المباني القريبة من مركز الزلزال انهارت"، ووفقا للهيئة الصينية لرصد الزلازل فقد قدّرت قوة الزلزال بـ 6.8 درجات.