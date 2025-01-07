شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: جار تبريد وإصلاح خط بوتاجاز مسطرد بالخانكة وتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق "القاهرة - بلبيس الصحراوي" نتيجة لتعرضه للإصطدام من لوادر تابعة للأهالي اثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة ، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء.

ولفت إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعى.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ إجراءات الطواريء علي الفور للتعامل مع الموقف وقامت فرق العمل بعزل الخط و صمامات التغذية و تغطية وصلة بطول 7 كم والعمل جار علي تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال ، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه و سرعة التوجيه بتوفير اي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث .

واضافت أن هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية ، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات ، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، الدفع بفرق اصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة علي الموقف .