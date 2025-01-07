شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تطرح السلع في أسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وأسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب اخر حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين إنجازات ملموسة خلال عام 2024 فى العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث نجح الوزير فى زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص فى السلعة، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة دكتور مهندس علاء ناجى احدى الشركات التابعة لوزارة التموين فى إقامة أسواق اليوم الواحد فى العديد من المحافظات المختلفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.