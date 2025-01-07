شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو برج إشارات ديروط.. وزارة النقل تطور منظومة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل أعمال مشروع تطوير إشارات السكة الحديد في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، حيث نشرت الوزارة فيديو خاص ببرج إشارات ديروط بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف/ أسيوط) والذي تم الانتهاء من تحديثه وتطويره.

وتنفذ الوزارة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ويتكون المشروع من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، حيث يتحكم برج ديروط بأسيوط فى 66 سيمافور ضوئى و8 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و16 موتور تحويلة و119 تراكا كهربيا، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط .



