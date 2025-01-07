شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات من مركز المناخ قبل بداية شهر طوبة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة 10 توصيات للمزارعين يجب اتباعها خلال الأيام الأخيرة من شهر كيهك، وذلك استعدادا لبداية شهر طوبة.

وأشار فهيم، إلى أن الفترة الحالية سوف تشهد زيادة درجات حرارة الليل والنهار ومزيد من الدفء رغم أن درجات الحرارة ما زالت شديدة البرودة ليلًا، لكن أدفأ من ليالي الكوالح، وكذلك اقتصار بعض الأمطار على يوم الأحد في مناطق الساحل الشمالي والإسكندرية بصورة متوسطة وبصورة خفيفة على باقي الدلتا، وضعف وانعدام فرص تشكل الصقيع، إضافة إلى تجدد تكون الشبورة في بعض مناطق الدلتا ومناطق أقصى غرب الساحل الشمالي الغربي في بعض الأيام " خاصة يوم الثلاثاء ".

وأشار فهيم إلى ضرورة القيام ببعض التدخلات المتمثلة في:

1- القيام بكل العمليات الزراعية الطبيعية من تسميد ومكافحة واستكمال تقليم أشجار الفاكهة .

2- أخذ كل الإجراءات الوقائية ضد امراض البرودة الرطبة زي العفن الرمادي على الفراولة والتبقعات على الفول البلدي.

3- تكثيف إضافة عالى الفسفور ( ماب / حامض فسفوريك) للقمح والشعير والكتان مع سيتوكينين لزيادة معدلات التفريع منخفض التركيز (4٪) .

4- دعم عمليات التزهير في الفول والبسلة والفراولة وخضر الصوب وممكن استخدام اسيتات وسترات البوتاسيوم مع محفزات التزهير الأخرى .

5- دعم عمليات اللتحجيم الطبيعي للبطاطس الشتوي والبنجر العروة الاولى والثانية والثوم المبكر والبصل السبعينى والمساعدة بنترات البوتاسيوم والبورون .

6- زيادة فترات التهوية لبلاستيك الإنفاق والتغطية المحكمة ليلا مع أهمية إضافة عالى الفسفور مع الفوليك مع الري .

7- ضرورة جداً الوقاية من اللفحة على البطاطس والطماطم والتبقعات على الفول البلدي و اللطعة الارجوانية علي البصل والثوم في الصعيد ورش وقائي للبياض الزغبي علي البصل في بحري والصحراوي .

8- بدأت الظروف تكون مناسبة نسبيا لتطور وظهور الصدأ الاصفر في القمح علي أصناف جميزة 9 و 11 وسدس 12 في وجه بحري والفيوم وبني سويف لو حد زارعهم في المناطق دي و مطلوب الفحص الدقيق للحقول وخاصة في المناطق اللى بتمسك ميه من الأرض.

9- عدم الاستعجال تحت أى سبب فى المعاملة بكاسرات السكون في المتساقطات وخاصة العنب و عدم التبكير في التغطية بالبلاستيك فى مزارع العنب المغطاة رغم ان الكثير من المزارعين قاموا بالفعل بالتغطية لانه سيحدث تحفيز لبزوغ البراعم الخضرية مبكراً وترجع تصطدم ببرودة أواخر طوبة وامشير ( متوقعة) .

10- عدم الاستعجال في تقصيف الشماريخ في التزهير المبكر للمانجو والالتزام بالمواعيد الموصي بها للتقصيف وهي في الفترة من 15 حتى 20 يناير الأصناف المحلية ومن 15 حتي 25 فبراير الأصناف الأجنبية وعندما نصل إلى التواريخ السابقة يجب عدم تقصيف البراعم اللي أقل من 1 سم حتي يسمح بوجود أعمار متباينة الثمار ولا يسبب ضغط غذائي وفسيولوجي .

