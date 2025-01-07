شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يناير آخر موعد للتقدم بمسابقة "معًا" لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" لطلاب الجامعات، لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، يساعد نشره فى مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة).

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة

https://forms.gle/raBk6goFRq6QWDxx6

كما حددت وزارة التعليم العالى أن يكون آخر موعد للتقدم حتى يوم السبت الموافق 25/1/2025