شكرا لقرائتكم خبر عن حريق داخل مطعم كرم الشام بشارع فيصل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشب حريق داخل مطعم كرم الشام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بنشوب حريق داخل مطعم كرم الشام بشارع فيصل بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة