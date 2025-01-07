شكرا لقرائتكم خبر عن غارات وتطورات فى الحرب على غزة فى ليلة مقتل جنديين إسرائيليين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها الكاتب الصحفى أحمد التايب حول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بشن غارات مميتة على غزة والضفة الغربية، فى ظل العمل على تنفيذ مخططات صهيونية بشأن الأراضى الفلسطينية.

وتطرقت التغطية إلى إعلان الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة، والإشارة إلى أن هذا يؤكد صمود المقاومة الفلسطينية على المواجهة.

وأشارت التغطية إلى أن تصريحات دونالد ترامب الذى عاد إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 المقبل، والذى قال فيها: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".