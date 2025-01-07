شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض حساسية الأنف؟..​ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​كتب ـ وليد عبد السلام الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض حساسية الأنف والتى تمثلت فى :- -سيلان وانسداد الأنف (الاحتقان).​ -عيون حمراء ودامعة و الشعور بحكة بها.​ -العطس والكحة.​ -حكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.​ -التنقيط الأنفي الخلفي، وهوالمخاط اللي بيسيل في الجزء الخلفي من الحلق.​ -ظهور كدمات وتورم في الجلد تحت العينين.​



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز