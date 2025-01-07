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ما أعراض حساسية الأنف؟..​ وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - ​كتب ـ وليد عبد السلام

الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض حساسية الأنف والتى تمثلت فى :-

-سيلان وانسداد الأنف (الاحتقان).​

-عيون حمراء ودامعة و الشعور بحكة بها.​

-العطس والكحة.​

-حكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.​

-التنقيط الأنفي الخلفي، وهوالمخاط اللي بيسيل في الجزء الخلفي من الحلق.​

-ظهور كدمات وتورم في الجلد تحت العينين.​
 

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