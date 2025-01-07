شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض حساسية الأنف؟.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالثلاثاء، 07 يناير 2025 01:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض حساسية الأنف والتى تمثلت فى :-
-سيلان وانسداد الأنف (الاحتقان).
-عيون حمراء ودامعة و الشعور بحكة بها.
-العطس والكحة.
-حكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.
-التنقيط الأنفي الخلفي، وهوالمخاط اللي بيسيل في الجزء الخلفي من الحلق.
-ظهور كدمات وتورم في الجلد تحت العينين.
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