شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متوجها بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللإخوة الأقباط، ولجميع المصريين، بمناسبة عيد الميلاد.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن امنياته أن تنعم مصرنا الغالية دائمًا بالسلام والمحبة، وأن تظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والتآخي، وأن يعيد الله هذه المناسبة على المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.