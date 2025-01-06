شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سكك حديد مصر: تسجيل قطع الغيار على برنامج إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، منطقة وسط الدلتا، وتفقد معهد تدريب ورفع كفاءة العاملين بوسط الدلتا بطنطا والذى يعد نقلة نوعية فى مجال التدريب لقائدى القطارات والفنيين بالهيئة بما يواكب أسس التدريب العالمية الحديثة ويساهم فى تنمية القدرات والإمكانيات المهنية والفنية للعاملين بالهيئة.

كما تفقد رئيس الهيئة والوفد المرافق له ورشة طنطا وهى ورش متخصصة فى أعمال التجهيز اليومى للقطارات والصيانة الدورية واعمال العمرة للجرارات والعربات.

وأكد على ضرورة توفير قطع الغيار الجيدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية والعمرة للعربات والجرارات وضرورة تسجيل قطع الغيار على برنامج الساب الالكترونى لمتابعة كيفية صرف قطع الغيار وتسجيل المهمات المنصرفة للجرارات أو العربات التى تم صرف قطع غيار لها من خلال برنامج الساب لأحكام عملية صرف قطع الغيار وعمل سجل تاريخى لكل وحدة عربة أو جرار كما توجهه لتفقد حوش التجميع بطنطا وأبدى بعض الملاحظات بضرورة تدوير القضبان والفلنكات الجيدة ناتج تجديدات بعض الخطوط والاستفادة من خلال إعادة استخدام الجيد منها.

كما أشاد بما قامت به الشركة من إجراء العمرة لأحد أوناش الهيئة بمعرفة الفنيين العاملين بالشركة المصرية لأعمال الصيانة والتجديدات (إيجفراى).

وفى نهاية الجولة قام رئيس الهيئة والوفد المرافق له بعقد لقاء موسع بكافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد بمنطقة وسط الدلتا، وقد تحدث رئيس الهيئة عن ما تولية الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشرى بالهيئة باعتباره أحد وأهم المحاور الخمسة لعملية التطوير التى تشهدها الهيئة لتنفيذ خطة وزارة النقل وفى اطار رؤية الدولة فى هذا السياق، وفى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى.