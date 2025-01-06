شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر دولة كبيرة أوي.. وعيد سعيد علينا كلنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كل عام وانتو طيبين، وقداسة البابا بخير وسلام، واحنا كلنا إن شاء الله بخير وسلام، احنا كمان بنحبكم وانتو اخواتنا وحبايبنا".

وتابع: "إن شاء الله عام سعيد، وسنة إن شاء الله تبقى أفضل من السنوات الماضية، بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال، والقلق يمكن يكون مبرر، لازم تعرفوا، ومش بكلمكم انتو بس، بكلم الدنيا في مصر وبرا مصر من خلالكم، إن شاء الله السنة دي تبقى أفضل من السنوات اللي فاتت".

واستطرد: "مصر دولة كبيرة أوي، مصر دولة كبيرة أوي، مصر دولة كبيرة أوي، كل سنة وانتو طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا وإن شاء الله الأيام الجاية تبقى أفضل من الأيام اللي فاتت، مش عاوز أطول عليكم، وعارف الإجراءات والمراسم والصلاة بتاخد وقت كبير، وأنا في كل مرة بفكر نفسي وأفكركم وأقول لكم قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير كبير كبير، ربنا يحفظه ويحميه ويحميكم".

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.



الرئيس السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح



الرئيس عبد الفتاح السيسى و قداسة البابا تواضروس



الرئيس عبد الفتاح السيسى والبابا تواضروس



كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى



