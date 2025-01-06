شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال.. ونقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون".

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.



الرئيس السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح



الرئيس عبد الفتاح السيسى و قداسة البابا تواضروس



الرئيس عبد الفتاح السيسى والبابا تواضروس



عبد الفتاح السيسى خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة



كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى



