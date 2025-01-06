شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بقداس عيد الميلاد المجيد: كل عام والمصريين بخير وسلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "كل عام والمصريين بخير وسلام".



الرئيس السيسى بقداس عيد الميلاد المجيد



الرئيس السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح

يحضر قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.



الرئيس عبد الفتاح السيسى و قداسة البابا تواضروس