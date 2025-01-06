شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي باحتفالية عيد الميلاد المجيد: الظروف الصعبة ستمر بسلام والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الصعبة ستمر بسلام، وذلك خلال كلمته باحتفالية عيد الميلاد المجيد.

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.

