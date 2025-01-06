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السيدة انتصار السيسى: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الإثنين، 06 يناير 2025 08:08 م

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ": "كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا.. كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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