شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي بالأعلام في كاتدرائية العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوي الإثنين، 06 يناير 2025 07:59 م

استقبل الأقباط الرئيس السيسي بالأعلام فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز