شكرا لقرائتكم خبر عن "بالشفا".. كل ما تريد معرفته عن تطبيق إلكتروني تبحث الحكومة إطلاقه لطلب الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية.

واستعرض الاجتماع المقترح الخاص بإطلاق التطبيق الإلكتروني "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك لتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف، حيث سيتيح التطبيق طلب الأدوية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الصيدلية، وتوفير الوقت والجهد بحيث يختصر عملية البحث عن الأدوية ويضمن توصيلها بسرعة إلى باب المنزل،بجانب زيادة الكفاءة التشغيلية مما يساعد الصيدليات على توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، والعمل على تعزيز الراحة والموثوقية بتوفير تجربة مريحة وآمنة للعملاء مع إمكانية متابعة حالة الطلب، و دعم المرضى في المناطق النائية بتوصيل الأدوية للمناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى صيدليات قريبة، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على السعي لتحقيق المساواة في التعامل مع المرضى حيث تلتزم صيدليات "إسعاف 24" بتقديم خدماتها لجميع المرضى دون تمييز أو تفضيل، حيث يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة وتوفير الأدوية اللازمة للمريض دون تحميله شراء منتجات إضافية أو إجباره على صرف الوصفة الطبية كاملة وكذا دعم الأمن الدوائي للمجتمع بتأمين احتياجات المواطن المصري من الأدوية الأساسية، مع الالتزام بدورها المجتمعي في تعزيز الصحة العامة.