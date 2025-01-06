شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا يعلن استقالته من منصبه وتعليق عمل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو استقالته من منصبه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي استقالته من منصبه، وتعليق عمل البرلمان حتى 24 مارس. وأكد: "الحزب الحاكم سيختار رئيس الوزراء المقبل، وابتعدت عن خوض معارك حزبية داخلية من أجل مصلحة البلاد، ولن أكون الشخص المناسب لخوض الانتخابات المقبلة".