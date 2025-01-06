الرئيس السيسى: احتفالنا معا بميلاد السيد المسيح تجسيد لقيم التسامح ووحدة النسيج الوطني

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "شعب مصر العظيم.. الإخوة والأخوات الأقباط.. يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد".وأضاف الرئيس السيسى، أن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

واختتم الرئيس السيسى تهنئته بقوله:"كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار".